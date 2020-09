Botucatu ultrapassa os 2 mil recuperados da covid-19

Número representa 91,57% frente ao total de 2185 casos registrados

Por Flávio Fogueral

Nesta quarta-feira, 16 de setembro, Botucatu alcançou importante marca no enfrentamento à covid-19. O município chegou a 2001 pessoas recuperadas do novo coronavírus, o que representa 91,57% frente ao total de 2185 casos registrados desde o início da pandemia.

O número consta no boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, oito botucatuenses estão internados em hospitais para tratamento da covid-19, sendo que a taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) é de 46% no Hospital das Clínicas (14 de 30 leitos disponíveis em uso) e de 10% na rede privada. Do total de pessoas infectadas, 137 botucatuenses estão em quarentena.

Pandemia também vitimou fatalmente 41 munícipes, sendo que o caso mais recente ocorreu também nesta quarta-feira, com a morte de um homem de 48 anos.

