Padre pede obras de acessibilidade na praça da igreja de São Benedito

Local, que já serviu também como velório municipal, não recebe investimentos de melhorias há anos

Do site Botucatu Online

Revitalizar a Praça Carlos Gomes com rampas de acessibilidade para oferecer maior segurança à comunidade. Este é o pedido que o pároco da Igreja Matriz de São Benedito, padre Ademar Domingos Roma, vai formalizar à Prefeitura. O templo que dirige foi erguido numa área topograficamente acidentada e que requer investimentos públicos para viabilizar a mobilidade de pessoas idosas ou portadoras de deficiências.

“Sei que esta questão ainda é um grande desafio para a maioria dos municípios brasileiros. Mas temos que reivindicar. A Praça Carlos Gomes, por exemplo, aguarda investimentos públicos capazes de melhorar a mobilidade das pessoas, já que ela fica num dos principais corredores comerciais de Botucatu”, aponta o padre.

Roma cita a Lei Municipal nº 4433/2002 para embasar o seu pedido, argumentando que a acessibilidade “é um dos direitos sociais que em Botucatu já conta com legislação para garantir cidadania, acessibilidade e programas voltados às pessoas portadoras de deficiência ou com necessidades especiais”.

Situada na região central da cidade, no quadrilátero entre as ruas Cardoso de Almeida e João Passos, Tonico de Barros e Visconde do Rio Branco, a Praça Carlos Gomes – antigamente chamada de Largo do Rosário – há mais de 30 anos não recebe cuidados da municipalidade.

“Pedimos que seja elaborado um projeto para implantar rampas com ênfase na acessibilidade, incluindo a readequação das calçadas da praça com piso intertravado, do tipo drenante e antiderrapante, além de piso tátil para deficientes visuais, pois isso já foi implantado em outras áreas públicas da cidade”, disse o pároco.

Padre Ademar, porém, vai mais longe ao sugerir a troca da iluminação da praça por luminárias de melhor qualidade. “É uma obra também necessária porque dará mais segurança para todos”,enfatiza, lembrando que se área estiver melhor iluminada, fica mais protegida e assim se evita que as paredes laterais do tempo sejam alvos de pichações.