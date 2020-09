Secretaria de Turismo lança concurso de roteiros turísticos virtuais

A iniciativa, criada pela Secretaria de Turismo, selecionará trabalhos de 369 municípios pré-determinados

Da Redação

A Secretaria de Turismo acaba de lançar um concurso de roteiros turísticos virtuais. A ação é voltada para os guias de turismo de todo o Estado de São Paulo e recebe inscrições até dia 26 de outubro.

A iniciativa, criada pela Secretaria de Turismo, selecionará trabalhos de 369 municípios pré-determinados, que se enquadrem nas seguintes categorias: estância, interesse turístico (MIT) ou que pertençam a uma das 49 regiões turísticas paulistas. Os roteiros, em formato de vídeo, devem ter entre 20 minutos e 40 minutos de duração. A lista completa de cidades e o edital do concurso estão no www.turismo.sp.gov.br.

Serão selecionados três roteiros por município, sendo um contemplado e dois suplentes. O concurso foi criado para os guias profissionais de turismo que, pessoas físicas, ficaram impossibilitados de trabalhar em razão da COVID-19. Os vencedores serão premiados com R$ 726, o que equivale a seis horas de trabalho, segundo a tabela do sindicato da categoria no estado, que está apoiando a iniciativa.

Com o concurso, além de auxiliar os guias, a Secretaria de Turismo terá material digital atualizado, produzido por profissionais que conhecem os destinos. Os vídeos serão utilizados nas ações de promoção, como redes sociais, sites e blogs. Os concorrentes devem residir e exercer a profissão no estado de São Paulo há pelo menos seis meses, além de estarem inscritos no cadastro nacional do Ministério do Turismo (Cadastur).