Congresso de Iniciação Científica da Unesp será totalmente digital em 2020

Da Redação

O Congresso de Iniciação Científica chega à 32ª edição inovando. Neste ano, a fase local realizada nas 34 unidades da Unesp e a fase final serão realizadas de forma totalmente virtual, por causa da pandemia de Covid-19. A ideia foi manter a tradição de mais de três décadas.

Os alunos interessados em participar têm até o dia 20 de setembro para realizar a inscrição, por meio do site https://www.even3.com.br/xxxiicicunesp/. Em 2020, o processo de registro será realizado em duas etapas. Primeiro, o cadastramento do estudante. Depois, o envio do pôster, da mesma forma como ocorreu no ano passado, e o resumo do trabalho.

O coordenador do CIC 2020 e assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa (Prope), professor Paulo Noronha, conversou com a jornalista da TV Unesp Leire Bevilaqua sobre o congresso. Veja a entrevista a seguir em que o professor apresenta mais detalhes sobre o evento.