Indicadores da Educação avançam em Botucatu na edição 2019 do IDEB

Ideb avalia o desempenho em língua portuguesa e matemática dos alunos do ensino fundamental e médio

Por Flávio Fogueral

Botucatu voltou a apresentar crescimento nos níveis de desempenho de aprendizado conforme os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados esta semana pelo Ministério da Educação.

O indicador avalia o desempenho em língua portuguesa e matemática dos alunos do ensino fundamental e médio do Brasil com base nas notas obtidas pelos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O Ideb passa a ser calculado com base nas médias da Prova Brasil e fluxos de aprovação, reprovação e abandono extraídos do Censo Escolar.

Educação Básica chega a notas 6,6 e 4,9

O Saeb mensura desempenhos dos alunos da rede pública (municipal e estadual) quanto a compreensão em Língua Portuguesa, bem como a linha de raciocínio em Matemática. Em Botucatu, os anos iniciais do Ensino Fundamental obtiveram desempenho de 6,6 na edição 2019, mantendo-se estável quando comparado com o da última edição, em 2017. Foram avaliadas apenas escolas da rede municipal,que tiveram pontuações de 241,72 em Matemática e 223,18 em Língua Portuguesa.

Entre as escolas que ofertam esta modalidade de ensino, os maiores desempenhos no 5º ano foram a EMEFEI Professora Leonor Bicudo Vizenzotto, cujo Ideb registrado alcançou 7,9; seguida pela EMEF Américo Virgnínio dos Santos (Ideb 7,7); EMEF Cardoso de Almeida (Ideb 7,5); EMEF João Maria de Araújo (Ideb 7,1) e EMEF Prof. José Antônio Sartori (Ideb 7,0).

Nos anos finais nas redes municipal e estadual de ensino, o desempenho de Botucatu registrou nota 5,35, sendo que as avaliações em Língua Portuguesa e Matemática tiveram notas de 258,73 e 262,25, respectivamente. O resultado mostra avanço em comparação com a última mensuração, em 2017, quando a nota média obtida pelos estabelecimentos botucatuenses ficou em 5,20.

A nota média obtida no Ideb 2019 quando aos anos finais nas escolas estaduais foi 5,18, sendo que em matemática o total somado alcançou 256,61 pontos e, em Língua Portuguesa, 253,92. Já nos estabelecimentos de ensino municipais, as pontuações registraram 274,31 e 268,99, em Matemática e Língua Portuguesa.

Com isso, a nota final no Ideb da edição 2019 de Botucatu nesta etapa de ensino é de 4,9; representando crescimento em comparação com a edição passada. Mesmo assim, abaixo do projetado pelo próprio Ministério da Educação, que previa desempenho final de 5,5. Para a próxima edição, em 2021, há a expectativa de que os indicadores atinjam índice de 5,8.

Por escolas, as mais bem avaliadas no Ideb, nos anos finais do Ensino Fundamental foram a EMEF João Maria de Araújo Júnior, com índice 5,9; EMEF Professora Elda Moscogliato (Ideb 5,0) e a EMEF Luiz Tácito Virgínio dos Santos (Ideb 4,8). O Centro Educacional 228 do Sesi, em Botucatu, solicitou ao Ministério da Educação que não divulgasse os resultados obtidos em suas avaliações nas etapas iniciais e finais do Ensino Fundamental.

Ensino Médio obtém crescimento

Outra modalidade avaliada pelo Ideb, o Ensino Médio em Botucatu também apresentou avanços. A nota final obtida pelos alunos foi 4,1, acima dos 3,9 registrados na edição de 2017. Pontuações obtidas no Saed alcançaram 274,39 em Matemática e 275,62 em Língua Portuguesa, registrando nota padronizada em 4,67.

Por escola, o maior desempenho foi da Escola Técnica Domingos Minicucci Filho (Industrial), que teve média 5,8 atingindo o projetado pelo Ministério da Educação. Outro estabelecimento que alcançou este indicador foi a EE Professora Sophia Gabriel de Oliveira, cuja nota final em 2019 é de 4,5, superando a projeção de 3,9.

As demais escolas estaduais que obtiveram resultados no Ideb foram a EE Pedro Torres que, mesmo com 4,7 obtido, não atingiu o projetado de 4,9; Américo Virgínio dos Santos (nota 4,2); Professor Manoel Patrício do Nascimento (nota 4,1); Professor João Queiroz Marques (nota 3,8) e Prof. Euclides de Carvalho Campos (nota 3,5). As demais escolas da rede estadual não tiveram números de participantes suficientes para quantificar o desempenho.

Desempenhos de Botucatu no Ideb nos anos iniciais do Ensino Fundamental

Edição 2005- Nota: 4,8

Edição 2007- Nota: 5,2

Edição 2009- Nota: 5,5

Edição 2011- Nota: 5,6

Edição 2013- Nota: 6,0

Edição 2015- Nota: 6,4

Edição 2017- Nota: 6,6

Edição 2019- Nota: 6,6

Desempenhos de Botucatu no Ideb nos anos finais do Ensino Fundamental

Edição 2005- Nota: 3,8

Edição 2007- Nota: 3,8

Edição 2009- Nota: 4,0

Edição 2011- Nota: 3,9

Edição 2013- Nota: 4,1

Edição 2015- Nota: 4,6

Edição 2017- Nota: 4,8

Edição 2019- Nota: 4,9

Desempenhos de Botucatu no Ideb no Ensino Médio

Edição 2005- Nota: 3,8

Edição 2007- Nota: 3,8

Edição 2009- Nota: 4,0

Edição 2011- Nota: 3,9

Edição 2013- Nota: 4,1

Edição 2015- Nota: 4,6

Edição 2017- Nota: 4,8

Edição 2019- Nota: 4,9

Todas as notas e desempenhos no Ideb 2019 podem ser obtidas aqui.