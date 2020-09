Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu integra semana de inclusão da pessoa com deficiência

Evento vai ocorrer na área externa da Unidade, respeitando-se o distanciamento social

Entre os dias 21 e 25 de setembro, a equipe do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu integrará o calendário de ações da Campanha Setembro Verde, de inclusão da pessoa com deficiência, da Rede de Reabilitação Lucy Montoro – programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Além de Botucatu, participam das ações equipes das unidades Lucy Montoro de Santos, Presidente Prudente, Sorocaba e Marília, litoral e interior paulista.

A programação envolve desde sessão de fotos, até oficinas e iluminação dos prédios da Rede Lucy Montoro. O objetivo é disseminar informações de conscientização à população em geral sobre a importância da data e da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho. Desde 2015, setembro é considerado o mês oficial da inclusão da pessoa com deficiência.

A iniciativa foi criada pela Federação das Apaes do Estado de São Paulo. Setembro também abrange diversas datas comemorativas dessa luta, como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/9), Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22/9) e Dia Nacional do Surdo (26/9).

Em Botucatu

A equipe do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu programou uma palestra para o dia 21 (segunda-feira) para pacientes e familiares presentes na unidade, com abertura para discussão dos temas relacionados à inclusão da Pessoa com Deficiência.

O evento vai ocorrer na área externa da Unidade, respeitando-se o distanciamento social. No dia 22, haverá a exposição de um banner com o tema do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência na unidade do Ambulatório Médico de Especialidades de Botucatu. Na ocasião, um profissional do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu prestará orientações sobre o tema ao público presente.

E nos dias 23, 24 e 25, vídeos-depoimentos de pacientes em reabilitação e já reabilitados serão divulgados pela unidade. No mesmo período também serão veiculados vídeos com orientações dos profissionais da unidade relacionados à importância da reabilitação, luta pelos direitos da pessoa com deficiência e inclusão social.

O Serviço

Para ser atendido na unidade, o cidadão deve morar num dos municípios de abrangência do Pólo Cuesta ou Vale do Jurumirim e procurar uma Unidade Básica de Saúde para que seja preenchido pela equipe municipal um formulário, que será avaliado pela CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Se os critérios para atendimento no serviço forem atendidos, o paciente será agendado na triagem da unidade.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Telefones: (14) 99852-5960 / (14) 99851-9839.

