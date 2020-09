AAB perde na estreia da Liga Paulista de Futsal

Próximo compromisso da Veterana na LPF acontece na sexta, 26, às 19 horas

Da Redação

Foi dada a largada para a Liga Paulista de Futsal 2020, e na estreia na competição, a AAB Futsal teve como adversário a forte equipe Tempersul Intelli / Dracena, equipe tradicional do futsal nacional que disputa a Liga Nacional da modalidade.

Apesar da tensão e nervosismo da estreia, a veterena conseguiu segurar as investidas do time de Dracena, e equilibrou a primeira etapa que terminou em 1×1. No segundo tempo, a botucatuense sentiu um pouco a pressão da Intelli e cometeu alguns erros bobos de marcação e saída de bola, Dracena se aproveitou disso e conseguiu ampliar o placar e vencer a partida por 5×2. Marcaram para a AAB: Eri e Totinha.

O próximo compromisso da Veterana na LPF acontece na sexta, 26, às 19 horas, no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia. Será a estreia da Botucatuense em casa. A partida será contra o Barão de Bauá de Ribeirão Preto.