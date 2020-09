Caio fornece ônibus para transporte de trabalhadores rurais

Novos veículos são destinados para o transporte de operadores rurais, na região da cidade de Maringá

Da Redação

A empresa Limatur – Viagens e Turismo, adquiriu recentemente onze micro-ônibus no modelo F2200, produzido pela Caio Induscar.

Os novos veículos são destinados para o transporte de operadores rurais, na região da cidade de Maringá, no Estado do Paraná.

Todos os micro-ônibus contam com 8.515 mm de comprimento, porta de embarque e desembarque do tipo pantográfica e capacidade total para 33 pessoas.

Eles possuem vedação especial contra poeira, gancho de reboque traseiro e dianteiro, e guarda lamas para trajetos em terrenos mistos, de asfalto e estrada de terra.

Os micros são equipados com poltronas totalmente estofadas, com encosto de cabeça. Para os motoristas, os assentos são hidráulicos, com deslocamento lateral, encosto de cabeça, cinto de segurança com regulagem de altura e ventilador.

A empresa Limatur está no mercado há cerca de 40 anos e assim como a marca Caio, visa atender às necessidades de seus clientes com qualidade, proporcionando satisfação nos serviços de transporte.