Hospital das Clínicas de Botucatu lança novo relatório sobre o combate à covid-19

Documento contém uma nova prestação de contas, descrição das ações de várias áreas do HCFMB

Passadas mais de 24 semanas da pandemia da Covid-19, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), referência no Estado de São Paulo no tratamento de casos graves de coronavírus, divulga o segundo volume do seu relatório de atividades, chamado “Mais 12 semanas no HCFMB durante a pandemia da COVID-19”.

Enquanto o volume 1 tratou das 12 primeiras semanas deste período, mostrando com total transparência todas as ações realizadas desde o início da pandemia, este volume retrata as 12 semanas seguintes, totalizando 24 semanas de muito trabalho, improvisações, dificuldades e resultados inesperados.

O relatório contém uma nova prestação de contas, descrição das ações de várias áreas do HCFMB, alguns novos assuntos cujos temas ganharam relevância nesse período e uma avaliação geral que mostra como o HC cresceu, inovou e se adaptou em tão pouco tempo ao novo momento da saúde no Brasil.

Neste período, passos importantes foram dados, como a expansão significativa do número de exames realizados pelo Laboratório de Biologia Molecular do HCFMB e a ampliação controlada dos leitos de UTI-Covid, em um número elevado, porém dentro do que HCFMB estava apto a atender.

Segundo o Superintendente do HCFMB Dr. André Balbi, o Hospital enfrentou neste tempo o maior número de pacientes internados em UTI e enfermarias, além da maior taxa mortalidade dos pacientes portadores de COVID-19. “Sabemos que ainda há um trabalho intenso a fazer para minimizar os efeitos da pandemia. Nossos resultados mostram que estamos no caminho certo, mantendo o foco na direção que escolhemos, nos dedicando para que nossos pacientes tenham sempre melhor assistência”, diz.

Acesse o Relatório de Atividades “Mais 12 semanas no HCFMB durante a pandemia da COVID-19” neste link: http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2020/09/RELATÓRIO-DE-ATIVIDADES-COVID-19-2020-VOLUME-2-1-1.pdf

Organizadores:

Dr. André Balbi – Superintendente

Dra. Erika Veruska Ortolan – Diretora de Assistência à Saúde

Capa e editoração gráfica:

Sandro R. Martins (DGAA)