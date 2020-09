Sabesp alerta para possibilidade de falta de água em São Manuel e pede consumo consciente

Em São Manuel, a Companhia tem três captações superficiais

Da Redação

A falta de chuvas tem afetado todo o Estado, incluindo São Manuel, e a Sabesp reforça o pedido do uso consciente da água aos moradores. A estiagem que está atingindo a região e o aumento de consumo por conta da pandemia e das altas temperaturas têm diminuído a vazão dos mananciais da água e sobrecarregado os sistemas que abastecem os municípios.

Em São Manuel, a Companhia tem três captações superficiais, sendo duas no Córrego Pimenta e outra no Córrego Paraíso, além de dois poços profundos do Aquífero Guarani e, neste momento, todos os sistemas estão operando com capacidade máxima para maior garantia do abastecimento.

A Empresa vem monitorando periodicamente a vazão de água das captações existentes, além de buscar outras alternativas de aumento da disponibilidade hídrica para o enfrentamento da estiagem, nesse período de pouca chuva. Porém, o comportamento desses mananciais depende dos índices de chuvas. A Sabesp realiza todas as ações para garantir a distribuição de água para a população, mesmo assim, é preciso que todos os clientes contribuam usando a água de forma responsável. Pequenas mudanças de hábitos como fechar a torneira ao escovar os dentes ou ao lavar as louças, tomar banhos de menor tempo e não lavar calçadas com mangueiras já ajudam a evitar o desperdício deste bem tão necessário. As recomendações são muito simples e todo mundo pode colaborar, já que o índice de chuvas está abaixo do esperado e as altas temperaturas desta época contribuem para o aumento do consumo de água.

OBRAS EMERGENCIAIS

A Sabesp está investindo emergencialmente em obras que vão reforçar o fornecimento de água em São Manuel, como a construção de três novas captações: uma no Ribeirão Paraíso, outra na Lagoa do Horto e uma terceira na Lagoa do Bambuzinho. Essas novas captações irão proporcionar um acréscimo de vazão de aproximadamente 32 litros de água por segundo, ampliando a capacidade de produção dos atuais 80 litros de água por segundo para 112 litros de água por segundo. Os trabalhos estão em ritmo acelerado e a previsão é que até a próxima quarta-feira (16/9) as três novas captações já estejam em operação, reforçando o abastecimento.

Além disso, um novo poço artesiano, também proveniente do Aquífero Guarani, está sendo perfurado próximo à captação do Paraíso. Estão sendo investidos R$ 802 mil nessa obra, cuja vazão estimada de projeto é de aproximadamente 40 litros de água por segundo. A obra deve ficar pronta até o segundo semestre de 2021 e deverá reforçar o fornecimento de água já no ano que vem.

Após a conclusão, esses novos sistemas irão beneficiar toda a população urbana do município, garantindo a segurança hídrica para mais de 40 mil habitantes de São Manuel.

A Companhia segue à disposição para esclarecimentos e atendimentos emergenciais através dos serviços de ligação gratuita 0800-055-0195 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br. Os clientes também podem utilizar o aplicativo da Sabesp para Android e iOS.