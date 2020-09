São Manuel obtém resultados acima da média no Ideb

As escolas da rede municipal de ensino de São Manuel obtiveram média de nota de 6,5

Da Redação

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um instrumento importante para acompanhar avanços e retrocessos gerais na educação e é hoje o principal indicador de qualidade da Educação do Brasil.

O cálculo da média é feita avaliando a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep, ou seja, com o resultado do índice acima do esperado é possível identificar que houve melhora no aprendizado e no sistema educacional municipal.

No índice calculado, relativo ao ano de 2019, as escolas da rede municipal de ensino de São Manuel se destacaram por ficarem acima da meta projetada para o ano, com média de nota de 6,5.

As escolas avaliadas foram: EMEFEI Prof. Helio da Silva no distrito de Aparecida (nota 6,3), EMEFEI Ida Innocenti Luizetto (nota passou de 5,9 para 6,2), EMEFEI Prof. Walter Carrer (nota passou de 6,5 para 7,3) EMEFE Dr. Augusto Reis (nota passou de 6,3 para 6,7) e EMEF Prof. Zigomar Augusto (nota de 6,7).