Bombeiros realizam treinamento de combate a incêndio com moradores da Demétria

Moradores passaram por capacitação sobre prevenção e combate a incêndio

Da Redação

Neste período de estiagem, incêndios têm sido cada vez mais comuns em Botucatu, principalmente em áreas de pastagens e preservação ambiental.

Para instruir a comunidade no auxílio e combate inicial de focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros de Botucatu realizou neste sábado, 19 de setembro, treinamento da Brigada de prevenção e combate a incêndio em vegetação no Bairro Demétria. Ação recebeu o nome de “AfogaFogo” e objetivou levar informações sobre prevenção e combate a incêndios florestais.

Foi priorizada a atualização desta brigada que é composta por moradores e funcionários, todos voluntários dos condomínios naquela região.

As instruções teóricas inicias foram ministradas através de “Live”, no modelo “home office” respeitando as recomendações de distanciando social e ainda assistiram um vídeo educativo extra, para complementar os conhecimentos.

A brigada da Demétria foi constituída em agosto de 2017 e vem, desde então, atuando com bravura no combate aos diversos focos de incêndio que surgem no bairro e conta atualmente com mais de 30 brigadistas.

O treinamento de sábado contou com a parte prática de combate à incêndios e a realização de aceiros preventivos e emergenciais. Foi possível tirar dúvidas, traçar ações estratégias e experimentar as diversas ferramentas e materiais utilizados na extinção de incêndios.