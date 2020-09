Câmara de Botucatu votará nomes de ruas e alteração no Fundo Municipal de Cultura

Cinco projetos estão em pauta na próxima sessão da Casa de Leis

Da Redação

De maneira remota, a reunião plenária acontece às 20h e conta com transmissão ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e canal 2 da Claro NET TV). No total, são cinco projetos em pauta – quatro de denominações de rua e um de alteração na lei que criou o Fundo Municipal de Cultura. Confira:

NA ORDINÁRIA

1) PROJETO DE LEI Nº 55/2020 – de iniciativa do Vereador Carreira – que denomina de “Geraldo Coneglian” a “Rua 15” localizada no loteamento Vida Nova Botucatu.

2) PROJETO DE LEI Nº 56/2020 – de iniciativa do Vereador Paulo Renato – que denomina de “Oswaldo Coelho Gomes” a “Rua C”, localizada no loteamento Villas Paraíso.

3) PROJETO DE LEI Nº 58/2020 – de iniciativa do Vereador Curumim – que denomina de “Edgard Sebastião Cardoso de Sordi” a “Rua A”, localizada no loteamento Jardim Ouro Verde.

4) PROJETO DE LEI Nº 60/2020 – de iniciativa do Vereador Curumim – que denomina de “Juraci Thiago Retameiro” a “Rua 08” localizada no loteamento Bem-te-vi II.

Todos com discussão e votação únicas e quórum de 2/3 para aprovação.

NA EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Nº 64/2020 – de iniciativa do Prefeito Municipal – que dispõe sobre alterações nos artigos 1° e 3° da Lei n° 5.081/2009, que criou o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências.

A discussão e votação são únicas e o quórum exigido para aprovação é de maioria simples.