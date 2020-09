Homem é morto pelo cunhado em Botucatu; crime teria sido motivado por vingança

Corpo da vítima estava sob uma escada com a arma do crime ao lado

Da Redação

Vingança foi o motivo alegado para que um homem fosse morto pelo próprio cunhado na noite deste sábado, 19 de setembro, em Botucatu. O crime ocorreu na Cohab 3, sendo que a vítima, Natal Alves Aragão, de 49 anos, foi assassinada a facadas.

Consta em Boletim de Ocorrência que a Guarda Municipal foi acionada por vizinhos para averiguar denúncia de possível briga em uma casa naquele bairro. Os populares ouviram discussões e gritos vindos do local do crime entre dois homens. Ao chegar, os agentes municipais encontraram um homem na escada da residência, já sem vida, com uma faca ao lado do corpo. O objeto estava sujo de sangue.

Única pessoa na casa naquele momento, o cunhado da vítima foi indagado sobre a autoria, o que negou inicialmente. No entanto, ficou constatado que o mesmo possuía ferimentos nas mãos. A partir daquele momento, o suspeito foi proibido de deixar o local. Tanto Polícia Militar quanto a Perícia da Polícia Civil foram acionadas.

Enquanto faziam a análise do local, policiais encontraram, em um armário de aço na fresta entre o piso e uma prateleira, toalha, cueca, bermuda, camisa e meias impregnadas de sangue no quarto do acusado. Foi neste momento que o acusado assumiu a autoria do crime, alegando que o fator motivador foram possíveis maus tratos e constantes humilhações que a vítima faria.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga, ficando à disposição da Justiça.