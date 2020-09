Botucatu e região têm alta probabilidade de ocorrência de queimadas, alerta entidade do agronegócio

Atear fogo em terreno ou matas gera multa no município

Da Redação

Botucatu e cidades da região apresentam alta probabilidade de incêndio nos próximos dias, segundo levantamento da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).

Os dados constam no Indicativo de Incêndios, mapas que integran a Campanha de Conscientização, Prevenção e Combate aos Incêndios em 2020. A ferramenta faz a correlação entre condições observacionais de chuva, umidade e balanço hídrico, com previsões de curto e médio prazo de chuva e demais variáveis meteorológicas, para estimar áreas e regiões com potencial de risco de incêndio.

Tanto em Botucatu quanto nas cidades do entorno, a possibilidade da ocorrência de incêndios intensifica-se a partir de quarta-feira (24), com classificação de alta probabilidade. Já na quinta-feira (25) este indicador fica mais crítico, sendo “estado de alerta”, permanecendo também na sexta (26) e no sábado (27).

De acordo com a Lei Complementar 1.007, de novembro de 2012, o uso de fogo para a limpeza de terrenos em Botucatu pode gerar multa de R$ 100 mais R$ 5 por metro quadrado da área queimada.

Em caso de reincidência, a multa passa para R$ 200 mais R$ 10 por metros quadrado. Em Áreas de Preservação Permanentes (APPs) os valores destas multas são aplicados em dobro