Em um mês de reabertura, Poupatempo realiza mais de 1,3 milhão de atendimentos

Desde a reabertura gradual das unidades, iniciada em 19 de agosto, e o retorno do atendimento presencial ao público, o Poupatempo realizou mais de 1,3 milhão de serviços, sendo 83% deles de forma online, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital.

Atualmente, 62 dos 75 postos do programa em todo o Estado já estão em pleno funcionamento. Nesta semana, outros 12 retomam as atividades presenciais, mediante agendamento de data e horário.

Dos mais de 1,3 milhão de atendimentos no primeiro mês de reabertura, 250 mil foram realizados de forma presencial. Entre os serviços mais procurados no período, estão os relacionados a RG, com 105 mil solicitações, e os de primeira via e renovação de CNH, com mais de 40 mil pedidos.

Segurança

Para evitar aglomeração, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, o Poupatempo reduziu a capacidade de atendimento a 30%, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para ser concluído.

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, a empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo trabalha para oferecer cada vez mais serviços e comodidade aos cidadãos. “Tanto o portal quanto o aplicativo Poupatempo Digital estão sendo ampliados para que a população possa realizar consultas e atendimentos online, com a mesma qualidade e eficiência, mas sem a necessidade de deslocamento ao posto”, afirma Macedo.

Entre as opções disponíveis nos canais digitais do Poupatempo, estão solicitação da segunda via e renovação simplificada da CNH, Certidão de Prontuário, consulta de pontuação, licenciamento de veículos (CRLV), IPVA, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, consulta ao saldo da Nota Fiscal Paulista, atendimentos da Sabesp, CDHU e da Secretaria da Educação, por exemplo.

Para ser atendido de forma presencial é necessário agendamento, que pode ser feito pelo site e app Poupatempo Digital. Além disso, diversas medidas de prevenção devem ser seguidas, como o uso de máscaras, controle de acesso, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultados no site www.poupatempo.sp.gov.br