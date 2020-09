João Cubas, natural de Avaré, é o novo reforço do Santos FC

Por causa de uma punição do Peixe, imposta pelo Fifa, ainda não foi anunciado oficialmente

O Santos acertou na última semana a contratação do jovem zagueiro João Cubas, junto ao América Mineiro. O atleta, de apenas 19 anos nascido em Avaré, já está treinando no CT Rei Pelé, mas por causa de uma punição do Peixe, imposta pelo Fifa, ainda não foi anunciado oficialmente e não pôde ser inscrito no BID.

João Cubas chegou ao América, em setembro de 2018, para a categoria Sub-20. Ele passou a integrar o elenco profissional em 2019 e soma dois jogos e um gol na equipe. Para liberar o atleta, o Coelho ficou com uma porcentagem em cima de uma futura venda.