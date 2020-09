Enem: inscrições para avaliadores da redação podem ser feitas até 5 de outubro

Podem se inscrever pessoas sem vínculo de primeiro grau com candidato inscrito no exame

Da Agência Educa Mais Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu, nesta segunda-feira (21), o prazo para cadastro de avaliadores da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Interessados têm até 17h do dia 5 de outubro para concluírem a inscrição.

As inscrições podem ser feitas através do site https://redacoes.exames.fgv.br/. Os candidatos que atenderem aos pré-requisitos exigidos pelo Inep irão participar entre os dias 24 de outubro e 23 de novembro de um curso de capacitação.

São aceitas inscrições de pessoas sem vínculo de primeiro grau com candidato inscrito no exame. Além disso, os interessados precisam ter graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística e ter um computador ou smartphone em boas condições para o trabalho.

Os selecionados precisam participar de uma capacitação e teste para saber se estão aptos para exercer a função. Até o momento, a previsão é de que esse processo seja presencial, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2021. No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, o Inep considera a opção de realizar a capacitação de forma on-line.

Enem 2020

Uma das principais formas de acesso ao ensino superior é por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. Neste ano, a prova conta com uma novidade, o Enem Digital. Com mais de 5 milhões de inscritos, as provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro para a versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a versão digital.