São Manuel: mais de 130 pacotes de cigarros contrabandeados apreendidos em bar

Polícia encontrou 135 pacotes e 34 maços da marca Eight e 01 pacote e 4 maços da marca San Marino

Da Redação. Imagem ilustrativa

Novo caso de contrabando de cigarros foi registrado nesta terça-feira, 22 de setembro, foi registrado em São Manuel. Por meio de denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu mais de 100 pacotes do produto em uma pastelaria, localizada na Rua XV de Novembro, no Centro da Cidade.

Segundo consta em Boletim de Ocorrência que os policiais foram averiguar a denúncia e, em contato com o proprietário do estabelecimento, o mesmo admitiu comercializar cigarros. Ao verificar a procedência, os PMs viram alguns produtos no balcão, e no fundo do comércio foram encontrados sacos com mais pacotes de cigarros. Ao todo, a polícia encontrou 135 pacotes e 34 maços da marca Eight e 01 pacote e 4 maços da marca San Marino.

Deu-se voz de prisão ao comerciante por contrabando, sendo que o mesmo foi encaminhado à Polícia Federal, em Bauru. O material acabou apreendido e a pessoa responderá em liberdade.