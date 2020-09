Sindicato Nacional dos Aeronautas chega a acordo com Embraer sobre demissões

ACT assinado prevê que os aeronautas desligados poderão manter o plano de saúde, extensivo aos dependentes

Da Redação

A Embraer recebeu hoje do Sindicato Nacional dos Aeronautas a aprovação do Acordo Coletivo (ACT) para a extensão dos benefícios aos tripulantes desligados. Os associados aceitaram a proposta em assembleia on-line realizada pela entidade sindical na última sexta-feira, dia 18.

O ACT assinado prevê que os aeronautas desligados poderão manter o plano de saúde, extensivo aos dependentes já cadastrados no plano, com o pagamento integral da mensalidade pela empresa, a partir da rescisão contratual até 30 de junho de 2021. O acordo também prevê pagamento do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 450 pelo mesmo período.

Além disso, a empresa se comprometeu a dar prioridade aos aeronautas demitidos na vigência deste acordo em futuros processos seletivos para contratações.

Este é o quarto Acordo Coletivo celebrado entre a Embraer e representantes sindicais de diversas categorias. Na última segunda-feira, dia 21, o Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo (SINTEC-SP) aceitou proposta similar ao acordado com os aeronautas. O mesmo já havia ocorrido também com o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e com o Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu.

