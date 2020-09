Ocupação de leitos UTI para Covid-19 chega a 86% no HC de Botucatu

Isso significa que 26 das 30 vagas estão em uso

Da Redação

Nesta quinta-feira, 24 de setembro, a ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento da covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) teve novo aumento, passando a 86% da capacidade total. Isso significa que 26 das 30 vagas estão em uso.

A unidade, referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para assistência do novo coronavírus, tem onze pessoas positivas e quinze com suspeitas internadas na UTI. Já a enfermaria, que conta com cem vagas, está 22% da ocupação. O HCFMB ainda contabilizou 77 óbitos e 159 altas hospitalares de pacientes infectados com a covid-19.

No entanto, a ocupação de leitos de UTI tem apresentado significativo avanço nesta semana. A taxa era de 66% na segunda-feira, 21 de setembro, passando a 80% na quarta-feira, 23 de setembro. Lembrando que a unidade atende a pacientes de cidades do entorno de Botucatu.