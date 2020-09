Vice-prefeito André Peres está com Covid-19

Já o Prefeito Mário Pardini já teria feito o exame e o resultado foi negativo

Do Leia Notícias

O vice-prefeito de Botucatu, André Peres, testou positivo para o novo coronavírus.

Com febre e dores de cabeça, André Peres fez o exame que confirmou que ele está com Covid-19. Ele teve sintomas já no início da semana.

De acordo com informações passadas ao jornalista Haroldo Amaral, ele foi ao Hospital das Clínicas para realizar exames. Ainda não há confirmação se ele precisará ficar internado para o tratamento da doença ou apenas fará quarentena domiciliar.

A Prefeitura de Botucatu deverá emitir uma nota à imprensa.