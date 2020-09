Botucatu: sobrinho tenta matar tio a golpes de tesoura

Constam sete golpes de tesoura em diversas partes do corpo. Vítima não corre risco de morte

Da Redação

Um caso de tentativa de homicídio foi registrado pela Polícia na madrugada de quinta-feira, 24 de setembro, na Rua Expedicionário Almiro Bernardes, na Vila Maria, em Botucatu. Consta que uma briga entre tio e sobrinho originou agressões que culimou com golpes de tesoura.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima (o tio), foi encontrada pelos policiais com ferimentos em diversas partes do corpo, tendo perda considerável de sangue, solicitando ajuda e que estava com muita dor. Já o agressor estava escondido nos fundos da casa. Em depoimento inicial aos policiais, o sobrinho declarou que a briga ocorreu após uma discussão.

O tio teria chegado bêbado em casa e passado a insultar o outro homem, que veio a retrucar. Em determinado momento a vítima teria se irritado vindo a agredir a outra parte com golpes de mata-leão. Alegando defesa, o autor da tentativa pegou uma tesoura e dei sete golpes contra o parente.

Socorrido, o tio apresentou perfurações no corpo distribuídas pela perna, costas, barriga e tórax, todas superficiais. Recebeu atendimento no Hospital das Clínicas de Botucatu, não correndo risco de morrer. Já o sobrinho está à disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.