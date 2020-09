São Manuel: descarte de lixo, entulho e até uniformes escolares em área ambiental

Descarte ocorreu na região da Vila Rica

Da Redação

Em serviço de fiscalização de rotina realizado pela equipe do setor competente da Prefeitura de São Manuel na manhã do último dia 23, no bairro Vila Rica, mais uma vez foi encontrado junto ao descarte de muito lixo por parte de uma minoria da população, muitos entulhos de restos de materiais de construção, lixo úmido e seco e até mesmo uniformes escolares, que são doados pela Diretoria de Educação em perfeito estado, que poderia ser utilizado por mais algum tempo.

Além do descarte do lixo em local inadequado ser considerado crime ambiental (não existe motivo para descarte irregular do lixo doméstico, já que a coleta é feita de forma regular) o descarte de uniforme escolar em bom estado de conservação, também pode ser considerado um desrespeito ao dinheiro público.

Constantemente a Diretoria de gestão e Serviços realiza a limpeza do local, mas mesmo assim algumas pessoas insistem em jogar o lixo em local inapropriado, causando problemas para a população que mora próxima ao local.