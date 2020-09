Avaré: condutor de barco que afundou e matou mulher não tinha habilitação

Acidente ocorreu em 6 de setembro e matou uma mulher de 44 anos

Da Redação

A pessoa responsável por conduzir um barco que acabou por virar no Rio Paranapanema, em Avaré, no dia 6 de setembro, não possuía habilitação para conduzir este tipo de veículo. Uma mulher de 44 anos acabou morrendo vítima do acidente.

A confissão do responsável pelo veículo ocorreu após depoimentos a Polícia e Marinha. O condutor também frisou que mais pessoas (incluindo um menor de idade) estavam na embarcação, cuja capacidade era para sete pessoas. Nenhuma usava equipamento de segurança.

Ainda nos depoimentos, algumas das vítimas do acidente relataram que, em determinado momento, a água do Rio começou a entrar no barco, fazendo com que o motor parasse. Foi aí que que a embarcação virou.

Amanda Ferreira, de 44 anos, ficou submersa, desaparecendo em seguida. Seu corpo foi encontrado um dia depois.

O condutor será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, bem como outros processos relativos por conduzir embarcação sem habilitação.