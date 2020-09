Contran: suspensão para renovar CNH segue por tempo indeterminado

Ele ainda disse que em alguns estados, a situação de renovação já está liberada

O diretor-geral do Conselho Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro, afirmou, nesta sexta-feira (25), que o prazo para renovação das carteiras de habilitação vencidas durante a pandemia de Covid-19 (Sars-Cov-2) segue suspenso por tempo indeterminado. As informações foram divulgadas durante entrevista ao programa ‘Live JR’, da Record.

“Tivemos uma medida que interrompeu os prazos de vencimento da CNH desde o dia 29 de fevereiro por conta da decretação do estado de calamidade pública. Todos os Detrans das 27 Unidades da Federação ficaram com as atividades paralisadas. Os condutores não tinham condições de dar seguimento”, afirmou o diretor-geral.

Ele ainda disse que em alguns estados, a situação de renovação já está liberada. “Alguns Estados já estão normalizados, mas enquanto houver um Detran que não esteja 100% funcionando, não podemos revogar essa interrupção”, disse.

Carneiro também defendeu a ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, de cinco para até dez anos. Ele acredita que a proposta aprovada pelo Congresso segue a evolução das condições de saúde dos condutores.