Unesp de Botucatu busca voluntários para teste de medicamento contra COVID-19

A Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), por meio de sua Unidade de Pesquisa Clínica (UPECLIN), está recrutando pacientes que fazem parte dos grupos de risco do coronavírus (SARS-COV-2) para participar de um estudo com um medicamento que trata a Covid-19.

Denominado ABX464, o produto já foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a expectativa é que ele ajude a diminuir o número de pacientes que precisam de internação hospitalar.

“O Covid-19 desencadeia um processo inflamatório sistêmico que agride os órgãos do corpo humano e o controle desta inflamação é extremamente importante para tentar segurar a evolução de maior gravidade da doença”, explica a médica pneumologista Suzana Érico Tanni Minamoto, do Departamento de Clínica Médica da FMB|Unesp.

Durante o estudo, alguns pacientes vão tomar o comprimido com medicação ativa e outros vão tomar um comprimido falso, que é chamado de placebo. Os médicos também não vão saber, durante a pesquisa, quais participantes efetivamente tomaram o remédio. Isso será revelado apenas no final do estudo.

Nesta fase, a médica informou que o estudo está testando os pacientes que têm maior chance de desenvolverem casos complicados da Covid-19. Por isso, para participar, o morador precisa estar com o diagnóstico confirmado para coronavírus e ser do grupo de risco.

Ainda de acordo com Drª Suzana, os pesquisadores da FMB|Unesp seguem os regulamentos de boas práticas clínicas com “aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido, com a elucidação de potenciais efeitos adversos”.

Quem quiser participar do estudo, pode entrar em contato com a FMB|Unesp pelo telefone (14) 99631-5649.