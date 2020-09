Eleições 2020: Botucatu tem 4 candidatos confirmados para a disputa à Prefeitura

Votação ocorre em 15 de novembro. Cada candidato poderá gastar até R$ 706.171,37 na campanha

Por Flávio Fogueral

Após o encerramento do prazo para registros de candidaturas junto à Justiça Eleitoral, no sábado (26), Botucatu conta oficialmente com oito candidatos postulantes ao cargo de prefeito e vice-prefeito. O pleito ocorrerá em 15 de novembro, com mais de 100 mil botucatuenses aptos a votar.

Fazem parte das eleições deste ano o atual prefeito Mário Pardini (PSDB), da chapa Botucatu Não Pode Parar; o ex-prefeito Antônio Mário Ielo (PDT), com a coligação Feliz Cidade Para Todos; o vereador Izaias Colino (PSL), da coligação Botucatu Para Todos; e a empreendedora Priscila Firmino (PT), da chapa Juntos com a Força do Povo. O pré-candidato pelo Partido da Causa Operária, Pedro Luiz Pimentel Pereira, não obteve registro já que seu título de eleitor encontra-se em situação irregular.

Pela coligação Botucatu Não Pode Parar, Mário Pardini terá apoio de nove partidos (PTB / PP / PROS / REPUBLICANOS / DEM / REDE / PSB / PL / CIDADANIA), sendo vice, André Peres (DEM).

Já o ex-prefeito Mário Ielo (PDT) disputa novamente uma eleição após duas derrotas seguidas, em 2012 e 2016. Como vice, terá a assistente social Tânia Madrid (PDT). Para esta eleição, foi firmada coligação com o PSD, denomimada Feliz Cidade Para Todos.

O vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Botucatu, Izaias Colino (PSL), apresenta como candidata a vice a tenente coronel da Polícia Militar, Kátia Christófalo (Podemos). Além disso, a coligação Botucatu Para Todos terá apoio do PRTB.

Única chapa composta unicamente por mulheres, a coligação Juntos com a Força do Povo terá a empreendedora Priscila Firmino (PT) como postulante à prefeita, enquanto o PCdoB indicou a assistente social e funcionária pública aposentada, Aparecida Donizete Franco (Cida). Esta última já foi candidata a vereadora em 2012 e 2016, sendo suplente em ambas oportunidades.

Pela projeção apresentada à Justiça Eleitora, a campanha de cada candidato deverá ter limite de custo estimado de R$ 706.171,37.

Primeiro debate será no dia 2

Na próxima sexta-feira, 2 de outubro, os sites Notícias Botucatu, Leia Notícias, Botucatu Online e a Rádio Clube FM promovem o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Botucatu. O evento, que terá início às 8 horas, será na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na Rua General Telles.

Serão colocadas propostas nas principais áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública, Economia, Meio Ambiente e Cultura e Lazer. O debate terá seis blocos, com tempo estimado de 1h40 de duração.

Todos os candidatos foram convidados e assinaram o documento de intenção de participação.