Adesivaço de Izaias e Tenente Coronel Kátia teve mais de 200 carros no primeiro dia oficial da campanha

Evento foi restrito a candidatos a vereador e integrantes do staff, devido às recomendações sanitárias

Da Redação

O candidato a Prefeito de Botucatu, pela coligação Acredito no Diálogo (PSL-Podemos-PRTB), Izaias, inaugurou seu comitê de campanha, ao lado de sua vice Tenente Coronel Kátia, neste domingo, 27. O evento foi restrito a candidatos a vereador e integrantes do staff, devido às recomendações sanitárias e de higiene por causa da pandemia da COVID-19.

Localizado na Rua Major Matheus, 537, Vila dos Lavradores, o espaço será voltado a reuniões com a população, além de disponibilizar materiais de campanha, como adesivos para carros, panfletos, entre outros.

Junto ao lançamento do comitê de campanha, Izaias e Tenente Coronel Kátia (Podemos), participaram do 1ª Adesivaço Botucatu Para Todos. Mais de 200 veículos receberam seus adesivos alusivos à campanha “Botucatu Para Todos”. Com distanciamento e usando máscaras, os botucatuenses que foram ao evento deram seu apoio à candidatura de Izaias e Tenente Coronel Kátia.

“Receber o apoio e, principalmente, o carinho da população neste primeiro dia de campanha é muito gratificante. Temos uma proposta consolidada de desenvolvimento para Botucatu e isso mostra que há pessoas engajadas em construir um futuro responsável e com honestidade para nossa cidade”, frisou Izaias.

Plano de Governo

Com a candidatura já protocolada junto à Justiça Eleitoral, a coligação Acredito no Diálogo lançou também neste domingo o seu Plano de Governo. O plano para 2021-2024, com 36 páginas, foi criado após muita conversa com especialistas em diversos segmentos, entidades de classe, representações, sindicatos e, principalmente, com a população.

“Uma das principais bandeiras que sempre defendi, em toda minha carreira política, foi o diálogo. É através dele que podemos ouvir e compreender as reais demandas da população. Por meio do diálogo que construímos um Programa de Governo arrojado, que visa uma administração pública transparente e ágil. Botucatu tem muito a crescer e é preciso ter um plano adequado às novas demandas da sociedade, economia, segurança pública, saúde e sustentabilidade”, ressaltou Izaias.

O Plano de Governo de Izaias e Tenente Coronel Kátia pode ser acessado ao clicar aqui.

Acompanhe a Agenda do candidato para esta segunda-feira, 28 de setembro