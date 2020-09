Botucatu: jovem é preso após agredir e machucar a própria mãe

O jovem foi indiciado por violência doméstica e permaneceu à disposição da justiça

Do Leia Notícias

No final da noite do sábado (26) a Guarda Civil Municipal foi acionada através do 199 para atender uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Santa Maria.

Os Guardas ao chegarem no local, fizeram contato com a vítima de 40 anos, que informou que seu filho estava alterado e muito agressivo, e chegou a agredi-la com um soco em seu braço. O filho também ameaçou a mãe de morte e jogou a chave do carro da vítima em um bueiro.