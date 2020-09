Unidades do Centro de Referência em Assistência Social na região de Botucatu receberão 2,6 mil máscaras

É recomendável a utilização de máscaras por toda a população onde houver transmissibilidade da doença

Todas as cidades que detêm uma ou mais unidades do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) irão receber 180 mil máscaras de proteção e 33 mil frascos de álcool. Ao todo, 643 municípios serão beneficiados.

A ação, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, tem como objetivo assegurar a proteção social e sanitária de servidores públicos municipais e da população usuária dos serviços contra a COVID-19.

“Acompanhando os desdobramentos da pandemia, queremos reforçar a importância da proteção individual, seguindo os protocolos sanitários e de higiene para garantir que os servidores da nossa rede socioassistencial, assim como os usuários, tenham total segurança ao acessar o serviço de qualquer cidade”, disse Célia Parnes, Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), é recomendável a utilização de máscaras por toda a população onde houver transmissibilidade da doença e o uso deve ser acompanhado de outras medidas, como manter o distanciamento social e lavar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool.

DRADS Alta Noroeste

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 7,8 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e 1,5 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Alta Paulista

Na rede socioassistencial da região serão entregues 3,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 630 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Alta Sorocabana

Nos serviços municipais da região serão entregues 6,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,2 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Araraquara

Ao todo, na região serão entregues 6,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,2 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Avaré

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e 1,1 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Baixada Santista

Na rede socioassistencial da região serão entregues 5,4 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Barretos

Nos serviços municipais da região serão entregues 4,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 800 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Bauru

Ao todo, na região serão entregues 8,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,5 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Botucatu

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 2,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 490 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Campinas

Na rede socioassistencial da região serão entregues 18,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 3,4 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Capital

Nos serviços municipais da capital paulista serão entregues 10 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,9 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Fernandópolis

Ao todo, na região serão entregues 7,4 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,3 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Franca

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 4,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e 900 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Grande São Paulo ABC

Na rede socioassistencial da região serão entregues 5,4 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Grande São Paulo Leste

Nos serviços municipais da região serão entregues 5 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 940 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Grande São Paulo Norte

Ao todo, na região serão entregues 4,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e 900 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Grande São Paulo Oeste

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 10 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e 1,9 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Itapeva

Na rede socioassistencial da região serão entregues 3,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e 600 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Marília

Nos serviços municipais da região serão entregues 7,2 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,3 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Mogiana

Ao todo, na região serão entregues 4,8 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 920 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Piracicaba

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 7,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,4 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Ribeirão Preto

Na rede socioassistencial da região serão entregues 7 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,3 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS São José do Rio Preto

Nos serviços municipais da região serão entregues 9,8 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 1,8 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Sorocaba

Ao todo, na região serão entregues 10,6 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 2 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Vale do Paraíba

Para as unidades socioassistenciais que compreendem a região serão entregues 11,4 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 2,2 mil frascos de álcool (entre aerossol e em gel).

DRADS Vale do Ribeira

Na rede socioassistencial da região serão entregues 3,4 mil máscaras (entre máscaras de pano e face shields) e mais de 620 frascos de álcool (entre aerossol e em gel).