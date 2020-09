Candidatos a prefeito e vice em Botucatu declaram patrimônios que ultrapassam R$ 1,8 milhão 

A declaração de bens é obrigatória no ato de registros de candidaturas

Por Flávio Fogueral

Os bens declarados dos quatro candidatos a prefeito e a vice em Botucatu totalizam R$ 1.890.942,06, conforme o sistema da Justiça Eleitoral para as eleições municipais de 2020, em 15 de novembro. A declaração de bens é obrigatória no ato de registros de candidaturas e está disponível para consulta pública no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Três dos quatro candidatos a prefeito- Mário Pardini, Mário Ielo e Izaias Colino-, declararam possuir bens que, juntos, totalizam R$ 1,211 milhão. Apenas a candidata Priscila Firmino, do PT, ainda não fez o cadastro de qualquer bem, seja imóvel, automóvel ou aplicações financeiras.

Entre os candidatos a prefeito, o atual Chefe do Executivo, Mário Pardini (PSDB) declarou possuir R$ 432.236,45 em bens, incluindo um apartamento na Rua Dr. Damião Pinheiro Machado (R$ 320 mil), além de dois automóveis (um Volkswagen Fusca e um Hyundai HB 20 2018) que juntos somam R$ 45.125, além de três aplicações financeiras (Banco do Brasil e Cooperativa Sabesp) que totalizam R$ 67.111,45.

Já o ex-prefeito Mário Ielo (PDT), informou R$ 495.900,00 em bens; sendo que deste total R$ 18 mil em dois veículos (Fiats Palio Fire e Fiorino); um terreno de R$ 4.500 no Parque dos Laranjais (Botucatu); uma casa na Rua Dr. Napoleão Laureano de R$ 250 mil, além de 50% em um terreno na Alameda dos Pinheiros, constando R$ 50 mil. Além disso, o candidato possui 10% da estância Grotão da Serra, avaliados em R$ 5 mil e 50% da parte de um imóvel na Rua Moraes Barros, chegando a R$ 168.400.

Candidato pelo PSL, o vereador Izaias Colino alegou à Justiça Eleitoral ter bens totais de R$ 283.245,78, sendo dois veículos (um Peugeot 206 ano 2001 e um Palio ano 2013) que somados chegam a R$ 49 mil. Além disso, possui investimentos como Caderneta de Poupança e aplicações que somam R$ 28.845,78. O parlamentar ainda é proprietário de uma casa financiada na Chácara Santo Antônio avaliada em R$ 200 mil, além de ter cota de 33% em escritório de advocacia (R$ 400) e 50% do capital da empresa Frattoni & Colino, em São Manuel (R$ 5 mil).

Postulantes a vice somam mais de R$ 670 mil

Os candidatos a vice-prefeitos também já inseriram a declaração de bens junto à Justiça Eleitoral, sendo que os quatro somam R$ 679.942,06. As postulantes pelo PSL e PDT, a Tenente Coronel da Polícia Militar Kátia Christófalo e a assistente social Tânia Madrid; bem como o atual vice-prefeito, André Peres (DEM), informaram a quantidade de imóveis, veículos e aplicações financeiras em seus nomes. Apenas a candidata a vice na chapa do PT, Aparecida Donizete Franco (PCdoB) não informou a quantidade de bens à Justiça Eleitoral.

O vice-prefeito André Peres (DEM) declarou possuir R$ 312.891,06, sendo divididos em um terreno no Residencial Chácara Santo Antônio, de R$60.000,00; bem como uma casa na Rua Sebastião Pinto da Conceição, na Vila Assumpção, avaliada em R$ 167 mil. Quanto a imóveis, Peres ainda informou ter uma casa em construção em um lote nos Campos Elísios, cujo valor informado foi de R$ 70 mil. Referente a aplicações, o candidato ressaltou ser titular de Caderneta de Poupança e de uma Conta Corrente, no Banco do Brasil e Santander, respectivamente que juntas, somam R$ 15.891,06.

Postulante a vice na chapa do ex-prefeito Mário Ielo, a assistente social Tânia Madrid informou à Justiça Eleitoral possuir 50% do total de uma casa na Rua José Bertoti, somando R$125 mil.

A candidata a vice-prefeita pelo PSL, a Tenente Coronel Kátia Christófalo declarou possuir 242.051, sendo dois automóveis (um Renault Clio 2012 e um Toyota RAV-4 2013) que juntos chegam a R$ 95.500. Além disso, a policial ainda é proprietária de uma casa de 250 m² na Rua Humberto Milanezi Júnior, no Altos do Paraíso, avaliada em R$ 130 mil. Também ressaltou ter 50% de um terreno, na Chácara da Amizade, em Botucatu, avaliados em R$ 4 mil. É, ainda, proprietária de 50% de um terreno na Chácara da Amizade, cujo total chega a R$12.551.