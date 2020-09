Cursos online e gratuitos: instituto oferece capacitações para pessoas acima dos 50 anos

Há oportunidades em diferentes áreas do conhecimento

Da Agência Educa Mais Brasil

Quase 300 cursos on-line e gratuitos com foco nas pessoas acima dos 50 anos de idade são oferecidos pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. O objetivo é oferecer uma oportunidade para ampliarem os seus conhecimentos e, ainda, terem capacitação profissional.

As capacitações gratuitas estão disponíveis em diversas áreas do conhecimento. É possível encontrar videoaulas de inglês básico, comunicação oral, estratégia e inovação, lições básicas sobre muitas ferramentas de computador, entre outros. Para ter acesso, é necessário realizar um cadastro no site da instituição, no endereço https://institutomongeralaegon.org/servicos-50/cursos-de-requalificacao. Confira alguns cursos oferecidos:

Curso de Gestão Financeira

São cursos voltados para auxiliar no planejamento financeiro e gerenciamento das finanças pessoais com o intuito de se planejar melhor para a aposentadoria e conseguir aproveitar esse período com mais tranquilidade.

Curso De Marketing e Mídias Sociais

O curso ensina os conceitos de marketing aplicados na organização de forma eficiente. A formação aborda as redes sociais, suas ferramentas e estratégias para alcançar melhores resultados.

Curso de Informática

O curso auxilia a dominar as ferramentas básicas de informática. As videoaulas contribuem para desenvolver conhecimentos em Excel, Word, PowerPoint e ferramentas do Google. Dessa forma, será possível evoluir na carreira e se destacar profissionalmente.

Curso de Inglês

O curso básico de inglês visa compreender o idioma e conseguir melhorar o seu currículo profissional.

Curso de Comunicação Oral

O curso é uma oportunidade para dominar habilidades de apresentação, negociação e aprimorar a sua comunicação como um todo.

Mais cursos gratuitos:

