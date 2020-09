Justiça do Trabalho aceita proposta da Embraer para demissões

A Embraer aguardará agora o julgamento final do TRT

Da Redação

A desembargadora Tereza Asta Gemignani, vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, concedeu hoje liminar para concessão de plano de saúde e auxílio alimentação no valor de R$ 450 até junho de 2021 em audiência de conciliação realizada hoje entre a Embraer e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.

Essa decisão coincide com a proposta apresentada pela empresa durante as audiências no TRT.

A Embraer propôs o mesmo pacote de benefícios aprovado pela maioria das entidades sindicais que representam profissionais da companhia pelo Brasil, como o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo (SINTEC-SP) e Sindicato Nacional dos Aeronautas. Em todas as negociações, a Embraer reforçou o compromisso de preferência na recontratação dos ex-colaboradores, conforme retomada do mercado e política de recursos humanos da companhia.

A Embraer aguardará agora o julgamento final do TRT.