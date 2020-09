Homem é esfaqueado após cobrar dívida em Botucatu

Vítima recebeu três golpes de faca, tentou fugir, mas caiu na rua devido aos ferimentos

Da Redação

Mais um caso de tentativa de homicídio foi registrado nesta terça-feira, 29 de setembro, em Botucatu. Na ocasião, um homem foi esfaqueado ao cobrar uma dívida, na Rua Ângelo Martin, no Parque Marajoara.

Consta em boletim de ocorrência que a vítima ao fazer a cobrança do valor devido, recebeu três facadas do autor das agressões, sendo na cabeça, tórax e na barriga. Ao ser ferido, o homem fugiu da tentativa de homicídio, correndo alguns metros até a Rua Edgar de Alencar Saboia. Devido a perda de sangue e a gravidade das lesões, caiu na rua.

Populares acionaram o resgate do Corpo de Bombeiros que socorreram a vítima, transferindo-a até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. Enquanto isso, a Polícia Militar procuraram o autor das facadas, o encontrando em sua residência. De imediato confessou as agressões, sendo preso e colocado à disposição da Justiça.

A vítima recebe tratamento médico.