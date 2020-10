Botucatu: mortes pela covid-19 crescem 38% e casos confirmados somam 528 em um mês

O número de pessoas infectadas pelo vírus SARS-Cov2 também registrou crescimento

Por Flávio Fogueral

Entre 30 de agosto e 30 de setembro, as mortes pela covid-19 em Botucatu registraram aumento de 38,70% passando de 31 para 43 vítimas fatais. O comparativo foi realizado tendo por base números fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

O número de pessoas infectadas pelo vírus SARS-Cov2 também registrou crescimento no período analisado, de 28,49%, saltando de 1853 em 30 de agosto para 2381 casos em 30 de setembro, acréscimo de 528 botucatuenses com a doença em um mês.

A média de infecção pelo novo coronavírus no período agosto-setembro teve queda, sendo que entre 30 de julho e 30 de agosto, foram 618 casos. No entanto, superior a registrada entre 30 de junho a 30 de julho, quando 587 botucatuenses se contaminaram com a covid-19.

A quantidade de recuperados apresentou crescimento de 36%, quando passou de 1601 para 2179. Em 30 de setembro esta média era de 91%, superior a que o município havia registrado em 30 de agosto, quando a média era de 86%.

As doze mortes ocorreram majoritariamente em homens (oito vítimas) e pessoas acima de 60 anos (oito casos). Ainda ocorreram mortes em pessoas com 38, 42 e 48 anos.

Confira o cronograma de mortes em setembro:

30/09- Homem, 65 anos;

24/09- Homem, 42 anos;

16/09- Homem, 48 anos;

14/09- Homem, 56 anos;

10/09- Mulher, 74 anos;

10/09- Homem, 38 anos;

7/09- Homem, 73 anos;

6/09- Homem, 71 anos;

6/09- Homem, 71 anos;

6/09- Homem, 72 anos;

3/09- Homem, 89 anos;

31/08- Mulher, 51 anos.