Cresce o percentual de estudantes da rede pública nas Etecs e Fatecs

Da Redação

Neste segundo semestre, aumentou o número de alunos que ingressou nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais depois de ter estudado na rede pública. A análise dos dados do Relatório Socioeconômico, elaborado pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), responsável pelos processos seletivos do Centro Paula Souza (CPS), mostra que, nas Fatecs, o crescimento foi de 14 pontos percentuais e nas Etecs, de 4 pontos, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Em ambos os casos, o número ultrapassa 90%.

Em razão da pandemia de COVID-19, o modelo de seleção adotado no processo seletivo, que avaliou o histórico escolar no lugar das provas, pode ter sido um facilitador para o acesso de alunos da rede pública. A novidade influenciou algumas mudanças no perfil dos aprovados, segundo o coordenador do Ensino Médio e Técnico do CPS, Almério Melquíades de Araújo.

“A classificação pelo histórico escolar eliminou o problema da abstenção, que geralmente ocorria nos exames presenciais. A questão do deslocamento é um obstáculo, principalmente quando o candidato faz a prova em outro município”, argumenta. O índice de abstenção no processo seletivo de 2019 foi de 24,41%. Neste ano, isso não aconteceu.

Outro ponto importante foi a redução de 37% no valor da inscrição para o processo seletivo das Etecs, que também pode ter tido impacto sobre o maior ingresso de alunos da rede pública.

Nas Fatecs, a procura pelos cursos aumentou mais de 50% passando de 62.598 (2019) para 96.109 inscritos (2020). O número de afrodescendentes também foi relevante entre os aprovados para os cursos superiores tecnológicos, alcançando participação de 32,39%. No segundo semestre de 2019, o mesmo grupo representou 29,02%.

Mais calouras

O relatório socioeconômico apontou outra mudança no perfil dos ingressantes: a maior presença de mulheres nos cursos técnicos e tecnológicos. Nas Etecs, elas representam 59,68%, alta de aproximadamente 8,25 pontos percentuais, em relação ao mesmo período do ano passado. “Nos últimos anos, vem crescendo a procura pela formação nas áreas de serviço e saúde, tradicionalmente escolhidas por alunas”, pondera Araújo.

O curso técnico de Enfermagem aparece em nove colocações do ranking das habilitações mais concorridas do processo seletivo do segundo semestre de 2020. Outra opção do segmento de saúde bastante procurada e em destaque no ranking foi Farmácia.

A presença de mulheres entre os aprovados é mais significativa ainda nas Fatecs, que registraram alta de 16,4 pontos percentuais. As candidatas selecionadas para os cursos tecnológicos representam 46,52% do total e eram apenas 30,12% dos classificados de 2019.

O acesso à internet em casa é outro dado que evoluiu de um ano para o outro. Nas Etecs, 98,13% relataram ter acesso à rede no próprio domicílio, contra 95,02% de 2019. Nas Fatecs, esse percentual é de 98,1%, ante 96,5% do ano anterior.

Empregabilidade em alta

A empregabilidade e a qualidade dos cursos das Fatecs são os principais fatores que atraem os candidatos para concorrer a uma vaga nos cursos superiores tecnológicos. Entre os entrevistados, 34,3% afirmaram ter escolhido a Fatec por causa do potencial de empregabilidade que esse tipo de graduação oferece e 15,2% disseram ter sido motivados pela boa reputação do ensino.

No processo seletivo do segundo semestre de 2019, as mesmas categorias receberam 27,2% e 13,2% das respostas, sinalizando também uma tendência de alta.

O reconhecimento da qualidade do ensino está refletido nas taxas positivas de empregabilidade dos egressos das Fatecs, segundo o coordenador do Ensino Superior Tecnológico, Rafael Ferreira. “A formação do Centro Paula Souza voltada à inovação e ao empreendedorismo diferencia os tecnólogos que se destacam em processos seletivos ou na criação do próprio negócio”, argumenta.

Ainda segundo o relatório socioeconômico, grande parte dos candidatos fica sabendo dos processos seletivos por recomendação de conhecidos. Nas Etecs, a maioria se informa por meio de amigos (31,4%), pelo Facebook (19,09%) e parentes (18,7%). Já nas Fatecs, tomam conhecimento do Vestibular por meio de amigos (35,2%), Facebook (17,6%) e parentes (16,6%)