Outubro começa em Botucatu podendo ter o dia mais quente do ano

Pico de calor deve ocorrer entre 10 e 16 horas

Da Redação

O mês começa com Botucatu podendo registrar o dia mais quente do ano, segundo previsão do IPMET.

A previsão para está quinta-feira, 1° de outubro, é que os termômetros tenham máxima de 37 graus Celsius e mínima de 24°. Não há possibilidade de chuva.

O pico de calor deve ocorrer entre 10 e 16 horas, com temperaturas entre 31° e 35°.

Recomenda-se usar roupas leves, protetor solar e ingerir bastante líquido, de preferência água.