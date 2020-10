Unesp abre inscrições para o Vestibular 2021

Para ingresso em 2021, serão destinadas 3.829 das 7.630 vagas, ou 50,18% do total

Da Redação

O Vestibular Unesp 2021 abre nesta quinta-feira (1º) o período para inscrições no exame, que oferece 7.630 vagas em 23 cidades paulistas. A inscrição é feita pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) até 27 de novembro.

Para ingresso em 2021, serão destinadas 3.829 das 7.630 vagas, ou 50,18% do total. Dessas vagas para egressos de escolas públicas brasileiras, 1.349 (ou 35% das vagas reservadas) serão destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Pelo Sistema Universal (ampla concorrência), são oferecidas 3.801 vagas no Vestibular 2021 da Unesp.

O Vestibular Unesp 2021 apresenta um dado estatístico favorável às inscrições de candidatos que fizeram ou estão concluindo o ensino médio em escolas públicas: em uma década, o índice de ingressantes oriundos do ensino público avançou de 36,1% em 2010 (2.320 candidatos entre os 6.429 matriculados naquele ano) para 55,8% em 2020 (4.177 ingressantes no universo de 7.485 alunos matriculados).

Implantado gradualmente a partir de 2014, ano em que 40,7% do total de matriculados da Unesp eram egressos de escolas públicas (2.953 matrículas em um ano com 7.253 ingressantes), o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) atingiu a sua meta em 2018, com 50% das vagas reservadas para candidatos do ensino público.

O valor integral da taxa de inscrição no vestibular é R$ 170 e a Unesp oferece redução de 75% aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (inclui Secretaria da Educação e Centro Paula Souza), reduzindo a R$ 42,50 o valor da taxa. O período para cadastramento destes candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral, de 1º de outubro a 27 de novembro.

O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 30 e 31 de janeiro de 2021 (primeiro dia, sábado, para candidatos de cursos da área de Biológicas e segundo dia reservado a vestibulandos das carreiras de Exatas e Humanidades). A segunda fase será aplicada em 28 de fevereiro (domingo) para todos os cursos. O resultado final será divulgado em 19 de março.

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para ver os vídeos da Unesp, acesse o link youtube.com/unespimprensa

