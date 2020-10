Candidatos terão pela primeira vez horário político eleitoral na TV Câmara

É a primeira vez que haverá o horário eleitoral gratuito com candidatos de Botucatu pela TV

Do site Botucatu Online

A TV Câmara Botucatu vai transmitir propaganda politica a partir do dia 9 de outubro. A decisão foi tomada após uma reunião hoje (2) as 14 horas, com participação de lideranças partidárias que concordaram em fazer a produção e ter a geração feita pela TV Câmara e a equipe da emissora. Quatro coligações participaram da reunião.

Na reunião também foi definida a participação dos candidatos a prefeito em uma série de entrevistas sobre plano de governo.

Nesta semana a direção da TV Câmara colocou o canal a disposição dos partidos, durante uma reunião com a imprensa e a Justiça Eleitoral, para definição dos critérios para a geração do horário político.

A reunião estabeleceu as formas de mídia e as exigências da legislação eleitoral que exige linguagem de sinais e a geração de legendas, entre outros itens.

INÉDITO – É a primeira vez que os botucatuenses poderão acompanhar o horário eleitoral gratuito com candidatos de Botucatu. “É uma grande oportunidade para os candidatos e para a comunidade, que enfrentam problemas da pandemia. Com esse fato inédito, os candidatos serão conhecidos também na tevê”, destacou a diretora do Legislativo Silmara Ferrari de Barros.