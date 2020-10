Covid-19: Brasil passa dos 145 mil mortos pela pandemia

Conforme o balanço, o total de casos de covid-19 atingiu 4.880.523

Da Agência Brasil

O Brasil bateu a marca de 145 mil mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 708 novos registros de vidas perdidas para a covid-19, totalizando 145.388. Até ontem, o total de vítimas fatais da pandemia estava em 144.680. Outros 2.424 óbitos estão em investigação.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgados pela pasta no início da noite desta sexta-feira (2). O órgão consolida informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Conforme o balanço, o total de casos de covid-19 atingiu 4.880.523. Entre ontem e hoje, as secretarias de saúde acrescentaram às estatísticas 33.431 novos diagnósticos positivos da doença. Até ontem, o painel do Ministério da Saúde marcava 4.847.092 casos desde o início da pandemia.

Ainda há 502.542 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.232.593 pessoas já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (35.956), Rio de Janeiro (18.665), Ceará ( 9.047), Pernambuco (8.299) e Minas Gerais (7.502). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (659), Acre (664), Amapá (713), Tocantins (957) e Mato Grosso do Sul (1.326).