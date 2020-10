Estudantes da rede pública terão metade das vagas do Vestibular 2021 da Unesp

As inscrições começaram nesta quinta-feira (1º) e vão até o dia 27 de novembro

Da Redação

Os alunos que cursaram o Ensino Médio na rede pública terão direito a 50% das 7.630 vagas do Vestibular 2021 da Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de Mesquita Filho’ (Unesp). São mais de 100 cursos de graduação disponíveis. Para obter mais informações, os interessados devem acessar o Guia de Profissões da Unesp: www.unesp.br/guiadeprofissoes.

As inscrições começaram nesta quinta-feira (1º) e vão até o dia 27 de novembro. Os estudantes da rede estadual de São Paulo têm redução de 75% no valor da taxa de inscrição que custa R$ 170. Integram esse quadro mais de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio das escolas da rede estadual de São Paulo e do Centro Paula Souza (CPS).

As provas da 1ª fase estão marcadas para 30 de janeiro de 2021 para candidatos da área de biológicas e 31 de janeiro de 2021 para candidatos das áreas de humanidades e exatas. Já a 2ª fase será em data única: 28 de fevereiro de 2021. A previsão de divulgação dos resultados é 19 de março de 2021.

Para tirar dúvidas sobre o Vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/faleconosco), ou acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.