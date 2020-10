Fundação Procon-SP alerta para golpe do site de compras falso

O endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o final diferente

Da Redação

A Fundação Procon-SP avisa para que os consumidores estejam atentos aos falsos sites de compras. Criminosos utilizam o nome de grandes empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais. O site chama a atenção por oferecer produtos com preços muito abaixo do que é praticado no mercado.

O endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o final diferente. Por isso, é importante observar com atenção o endereço eletrônico do estabelecimento antes de fazer qualquer compra virtual.

Além de desconfiar de preços muito baixos e conferir o endereço eletrônico do site, o usuário deve consultar a lista “evite estes sites” no site do Procon-SP. A lista divulga endereços que devem ser evitados, pois tiveram reclamações de consumidores, foram notificados, não responderam ou não foram encontrados: https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.

“As quadrilhas estão falsificando sites, inclusive de empresas conhecidas com a intenção de enganar o consumidor e tomar seu dinheiro. É preciso que as pessoas redobrem atenção nas compras online, em especial, agora em novembro quando acontece a Black Friday”, enfatiza o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.

“Uma dica simples pra quem vai comprar na internet é consultar no nosso site a lista de sites não recomendáveis, que conta com mais de 160 empresas que prejudicaram consumidores. E caso tenha conhecimento de sites falsos ou que não entregam, denuncie ao Procon-SP para que possamos alertar outras pessoas”, complementa.

Dicas

Confira outras dicas para evitar cair em golpes no ambiente virtual:

– Não forneça dados, senhas e códigos, entre outros;

– Não acredite em ofertas de ajuda, sorteio e dinheiro, enviadas pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails – e não clique nesses links;

– Não confie e não compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem;

– Não preencha formulários que não estejam nos sites oficiais;

– Baixe aplicativos apenas das lojas oficiais;

– Em caso de dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar;

– Utilize antivírus no computador, tablet e smartphone;

– O Procon-SP não pede informações do consumidor e não envia mensagens via WhatsApp; o consumidor deve procurar a instituição pelos canais oficiais – veja quais são: https://www.procon.sp.gov.br/espaco-consumidor/.