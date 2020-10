PCO quer participar das eleições em Botucatu; partido busca alternativas para candidato a prefeito

Direção do PCO não informou quem será o candidato a prefeito

Da Redação

O PCO quer participar das eleições deste ano em Botucatu, apesar de não ter entregue oficialmente o registro de candidatura no prazo estipulado e atendido pelas demais coligações e candidatos. O pedido de agendamento de entrega de documento está agendado para a tarde desta sexta-feira, 2, no Cartório Eleitoral.

A direção do PCO usa como base para o registro da candidatura do PCO o artigo 29, que estabelece o prazo de 2 dias aos partidos que não seguiram requerer o registro no prazo estipulado.

A direção do PCO não informou quem será o candidato a prefeito, considerando que o nome apresentado anteriormente, Pimentel, está em situação irregular eleitoral, desde a ultima eleição, quando disputou vaga para deputado federal com documentação incompleta e não fez biometria,

A entrega dos documentos do PCO será as 16 horas no Cartório Eleitoral de Botucatu, O prazo para requerer o registro, segundo as condições reivindicadas pelo partido da Causa Operaria, termina as 19 horas.