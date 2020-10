São Manuel suspende retorno às aulas

Vários parceiros educacionais com os quais trabalhamos, tem permitido o acesso à materiais didáticos de forma gratuita

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, após parecer do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 resolveu que as aulas da rede municipal de ensino, das escolas estadual e ainda das escolas privadas do Município, continuarão suspensas por tempo indeterminado.

A Diretoria Municipal de Saúde apresentou ao Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, os dados estatísticos atualizados da situação dos casos no Município e diante do aumento do número frequente de casos diários nos últimos dias, onde foi detectado a presença do vírus, inclusive em crianças, resolveu-se pelo adiamento por tempo indeterminado do retorno das aulas presenciais, até que a situação esteja plenamente estabilizada.

Com a paralisação das aulas a Diretoria Municipal de Educação através das coordenadoras, diretoras e diretor, e todos a professoras e professores, continua com as atividades extracurriculares para os alunos das escolas municipais que estão em período de quarentena.

Foram organizados materiais didáticos (inclusive com informações sobre o Coronavirus) que são enviados aos estudantes da rede municipal de ensino e ainda disponibilizaram para que fossem também retirados nas escolas ou acessados por várias ferramentas digitais, tais com face book, whatsapp, grupos de mães, etc.

Além disso, vários parceiros educacionais com os quais trabalhamos, tem permitido o acesso à materiais didáticos de forma gratuita, que também estão sendo repassado às escolas.

PRINCIPAIS MOTIVOS

1-Situação epidemiológica atual existente no Município;

2-O número elevado de óbitos em nossa região;

3-O elevado número de crianças e adolescentes acometidos pela COVID-19 na última quinzena de setembro;

4-A elevada taxa atual de transmissão do COVID-19 na cidade;

5-O aumento da porcentagem de ocupação de leitos de terapia intensiva para o tratamento da COVID-19 em nossa região (Hospital referência Unesp Botucatu).