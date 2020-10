Cortes no mercado formal atingiram mais mulheres, vendedores e empregados acima dos 50

De janeiro a agosto, o país perdeu quase 850 mil empregos com carteira assinada

Da Rede Brasil Atual

Os dados do “novo” Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados ontem (30), mostram que alguns segmentos foram mais afetados pelos cortes no mercado formal. Embora generalizadas, as demissões atingiram principalmente vendedores, mulheres, trabalhadores com ensino médio completo e empregados acima de 50 anos.

De janeiro a agosto, o país perdeu quase 850 mil empregos com carteira assinada (exatos 849.387, segundo o Caged). A maioria (536.015, ou 63%) é de mulheres. Entre as faixas de escolaridade, os trabalhadores com ensino médio perdem 411.757. Esse grupo lidera tanto em admissões como em desligamentos.

Comércio cai

No recorte etário, a faixa que vai dos 50 aos 64 anos responde por 349.422 postos de trabalho eliminados no mercado formal. Em seguida, vem a faixa de 30 a 39 anos, com menos 315.740 empregos. Apenas os grupos até 17 e dos 18 aos 24 anos têm resultado positivo.