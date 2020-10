Homem é vítima de tentativa de homicídio após surpreender desconhecidos em quintal

Desconhecidos invadiram a casa e efetuaram cinco disparos

Da Redação

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na noite de quinta-feira, 1° de outubro, em Bofete. O fato ocorreu na Rua Joaquim Pontes.

Segundo boletim emitido pela Polícia Militar, um homem informou que ao chegar em casa, por volta das 20 horas, viu três pessoas desconhecidas em seu quintal. Foi possível, de acordo com a vítima, ouvir que uma das pessoas teria dito que “olha, uma janela aberta”. Em seguida, desligou as luzes e ouviu cinco disparos de arma, sendo que dois atingiram paredes do cômodo onde estava.

A vítima saiu correndo e entrou em uma casa vizinha, solicitando auxílio policial. Foi feita perícia na casa e buscas pela região para identificar os suspeitos. O caso continua em investigação.