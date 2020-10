Em pauta apenas a denominação de rua

Da Redação

A Câmara de Botucatu terá apenas um projeto a ser debatido na sessão desta segunda-feira, 5 de outubro, que o ocorrerá por videoconferência a partir das 8 horas.

Em pauta apenas a denominação de rua, conforme previsto nas atribuições do legislativo botucatuense. Isso está no Projeto de Lei n° 66, de iniciativa do Vereador Carreira – que denomina de “Isaura Porto Soares Candeias” a “Rua 26” localizada no loteamento Vida Nova Botucatu.