Morre a Irmã Ida Canonico, do Convento Servas do Senhor

Irmã iniciou sua vida religiosa em 1952

Da Redação

A comunidade católica do Convento Irmãs Serva do Senhor está em luto pelo falecimento da Irmã Ida Canonico, aos 87 anos. A religiosa passava por problemas de saúde.

O sepultamento está previsto para este domingo, às 11 horas, no Cemitério Portal das Cruzes. Durante seu velório, o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer esteve presente e prestou suas homenagens.

Irmã Ida Canônico nasceu em Piraju, em 23 de novembro de 1932, filha de Horácio Canônico e Filomena Marrucci.

Era a oitava entre nove irmãos,em uma família profundamente cristã. Inicia sua formação religiosa no dia 31de outubro de 1952. Irmã Ida é do primeiro grupo de jovens no início da Congregação.

A Congregação foi fundada dia 15 de setembro de 1952 e no dia 31 de outubro do mesmo ano Ela chegou em Botucatu, para participar de um retiro Espiritual que D. Henrique realizou para jovens que queriam ser religiosas.

Faz seus Votos Temporários em 25 de março do ano de 1955 e votos perpétuos no dia 2 de fevereiro do ano de 1991. O período longo da primeira profissão para a perpétua ocorreu porque a congregação no início só fazia votos temporários. Era devota de Nossa Senhora e São José.

No dia 23 de novembro, completaria, 88 anos. E no dia 25 de Março de 2021 completaria 65 anos de vida Consagrada.