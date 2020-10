Polícia e Guarda Municipal realizam operação preventiva no Rio Bonito e Mina

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram neste domingo, 4 de outubro, operação conjunta para coibir abusos como aglomerações, uso de entorpecentes e coibir possíveis casos de violência no Rio Bonito e no bairro da Mina.

Foram feitos bloqueios para identificar possíveis abusos no consumo de bebidas em motoristas, além de alerta quanto ao uso obrigatório de máscaras.

A Operação ocorre após reclamações de populares sobre abusos ocorridos por visitantes nestes pontos turísticos.